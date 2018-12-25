2018-12-25T15:14:33+03:00
Общество

Компания СПАР представила готовое банкетное меню для новогоднего стола

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Сервис по заказу готовых блюд к праздникам набирает обороты в Туле. Эта практика пришла к нам из Европы, где жители предпочитают готовке проведение времени с семьей и активный отдых. Первыми блюда-конструкторы стали готовить на заказ французские фабрики-кухни. Сегодня эту практику реализует в Туле компания СПАР.

- Салаты и закуски покупатель получает в готовом виде в удобных контейнерах. Блюдо остается только заправить соусами и перемешать, - отмечает руководитель направления готовой еды Ольга Абрамова. – Сейчас в нашем банкетном меню свыше 50 блюд: салаты, тарталетки, заливное, закуски, рыбные и мясные стейки, эскалопы, фаршированные овощи, морепродукты и нежнейшая слабосоленая рыба, сырные и колбасные нарезки, в том числе с новинками Тульского мясокомбината. Также подготовлена широкая линейка новогодних кондитерских изделий и тортов. Мы принимаем заказы даже на такие деликатесные блюда, как запеченный осетр, цельные молочные поросята или, например, фаршированный кролик. Полноценный банкетный заказ останется только забрать в магазине СПАР, при необходимости разогреть некоторые блюда и накрыть стол.

Готовые блюда-конструкторы первыми уже оценили тульские офисные сотрудники. Основная часть заказов с середины декабря поступает на коропративные застолья для тех, кто отказался в этом году от ресторанных праздников. Банкетный стол экономит не только время, но и деньги.

Сегодня в каждом магазине СПАР появились красочные бланки заказов с меню и фото блюд. Руководители проекта планируют сделать его постоянным даже после Рождества, чтобы дни рождения и профессиональные праздники приносили тулякам радость без лишних хлопот.

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