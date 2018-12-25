В Туле администратор караоке-бара украл из сейфа 600 тысяч рублей
В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
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В Туле администратор караоке-бара украл из сейфа 600 тысяч рублей. Злоумышленник ночью разбил стеклянную входную дверь и проник внутрь. После чего ключами открыл сейф и забрал деньги.
Полицейские установили вероятную причастность к краже администратора бара. При проверке эти сведения подтвердились. 27-летний подозреваемый признался в содеянном и был задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».