СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-25T14:48:08+03:00

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В Туле администратор караоке-бара украл из сейфа 600 тысяч рублей. Злоумышленник ночью разбил стеклянную входную дверь и проник внутрь. После чего ключами открыл сейф и забрал деньги.

Полицейские установили вероятную причастность к краже администратора бара. При проверке эти сведения подтвердились. 27-летний подозреваемый признался в содеянном и был задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».