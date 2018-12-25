2018-12-25T14:34:06+03:00
Спорт

Спортивный комплекс «Кировец» проходит итоговую проверку перед сдачей

24 декабря на оперативном совещании обсудили вопрос долевого строительства жилых домов в регионе
Мария ВЛАСОВА
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Спортивный комплекс с бассейном «Кировец» проходит итоговую проверку перед сдачей. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, проверка продлится около 20 дней. После выдачи заключения о соответствии спорткомплекс будет введен в эксплуатацию.

В ходе совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин раскритиковал работу инспекции по архитектурно-строительному надзору и городских служб. По его словам, ситуация с проблемными объектами, а также с домом на улице Серебровской, Центром художественной гимнастики наглядно демонстрирует некомпетентность этих ведомств, которые по факту не справляются со своими обязанностями.

Глава региона поручил Евгению Авилову принять соответствующие меры к тем должностным лицам, по вине которых сложилась такая ситуация. Чтобы ускорить поиск виновных и определить наказание, глава региона попросил подключиться областную прокуратуру.

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