Продолжается конкурс "Лидеры России"
Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года.
Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.
Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.
Одним из условий выхода в финал конкурса «Лидеры России» в нынешнем году станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе.
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