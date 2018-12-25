Продолжается конкурс "Лидеры России"

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-25T14:30:00+03:00

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Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года.

Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.

Одним из условий выхода в финал конкурса «Лидеры России» в нынешнем году станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе.

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tass.ru

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