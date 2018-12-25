2018-12-25T14:19:39+03:00
Общество

В Туле на карантин частично закрыты четыре школы и один детсад

Тем не менее, специалисты отмечают, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области является благополучной
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным обласного Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода.

С 17 по 23 декабря 2018 года, в Тульской области зарегистрировано 5352 случая ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 37 %. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

Для стабилизации ситуации по гриппу и ОРВИ в области была проведена прививочная кампания против гриппа. Всего привили 674 835 человек, а это 45,2% от численности населения.

На прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в 32 классах 4 школ и 1 группе 1 детского дошкольного учреждения. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области мужчина получил срок за мошенничество при получении займа
На территориях Большой Тулы ведется уборка снега
Ночью 1 января в Тульском кремле пройдет новогодний квест
Новогоднюю елку для многодетных семей посетили 1 тысяча жителей Тульской области
В тульском поселке Обидимо прошло открытие новогодней елки
Режим работы музея-усадьбы Ясная Поляна в новогодние праздники
В Тульской области три УК не убирали дворы от снега
Двое жителей Тульской области заплатят более 200 тысяч рублей за кражу денег с карты
В Туле работает Почта Деда Мороза
3D-мэппинг шоу на площади Ленина: «Сказка о снежинке, которая не тает»
Новогодний экскурсионный автобус: Тула и ее праздничные традиции
Тульский музей оружия приглашает на новогоднее военно-историческое представление
Новогодние мероприятия в Туле 1-6 января 2019 года
Компания СПАР представила готовое банкетное меню для новогоднего стола
В Туле администратор караоке-бара украл из сейфа 600 тысяч рублей
Спортивный комплекс «Кировец» проходит итоговую проверку перед сдачей
Продолжается конкурс "Лидеры России"
Специализированная техника продолжает убирать снег в Туле
Назначен новый начальник тульского УАТН
В Болдинском сквере прошло открытие новогодней елки