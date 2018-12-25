В Туле на карантин частично закрыты четыре школы и один детсад

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-25T14:19:39+03:00

Тем не менее, специалисты отмечают, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области является благополучной

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По данным обласного Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода.

С 17 по 23 декабря 2018 года, в Тульской области зарегистрировано 5352 случая ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 37 %. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

Для стабилизации ситуации по гриппу и ОРВИ в области была проведена прививочная кампания против гриппа. Всего привили 674 835 человек, а это 45,2% от численности населения.

На прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в 32 классах 4 школ и 1 группе 1 детского дошкольного учреждения. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.