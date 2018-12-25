В Туле на карантин частично закрыты четыре школы и один детсад
По данным обласного Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода.
С 17 по 23 декабря 2018 года, в Тульской области зарегистрировано 5352 случая ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 37 %. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.
Для стабилизации ситуации по гриппу и ОРВИ в области была проведена прививочная кампания против гриппа. Всего привили 674 835 человек, а это 45,2% от численности населения.
На прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в 32 классах 4 школ и 1 группе 1 детского дошкольного учреждения. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.