В Туле могут возобновить старую схему движения автобуса №24
Руководству автотранспортного предприятия указано на необходимость возобновления старой схемы движения автобуса №24. Об этом сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании.
Ранее были внесены изменения в маршрут для повышения качества транспортного обслуживания. Сейчас автобус начинает рейс с новой остановки. Однако это оказалось неудобным для туляков.
Из-за изменения маршрута утреннего рейса автобуса №24 людям сложно добираться до работы. Работники «Туламашзавода» и «Тульского оружейного завода», проживающие в Пролетарском районе города, о проблеме с городским транспортом написали главе региона.
Губернатор попросил руководителя областного союза работодателей Сергея Казакова подключиться к сбору предложений от предприятий по совершенствованию работы транспортной системы областного центра.