2018-12-25T13:55:29+03:00
Общество

В Туле могут возобновить старую схему движения автобуса №24

Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Руководству автотранспортного предприятия указано на необходимость возобновления старой схемы движения автобуса №24. Об этом сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании.

Ранее были внесены изменения в маршрут для повышения качества транспортного обслуживания. Сейчас автобус начинает рейс с новой остановки. Однако это оказалось неудобным для туляков.

Из-за изменения маршрута утреннего рейса автобуса №24 людям сложно добираться до работы. Работники «Туламашзавода» и «Тульского оружейного завода», проживающие в Пролетарском районе города, о проблеме с городским транспортом написали главе региона.

Губернатор попросил руководителя областного союза работодателей Сергея Казакова подключиться к сбору предложений от предприятий по совершенствованию работы транспортной системы областного центра.

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