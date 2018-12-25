2018-12-25T13:19:02+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина зарезал собутыльника

Обвиняемый в убийстве заключен под стражу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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В производстве Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по статье «убийство».

По версии следствия, вечером 18 декабря мужчина выпивал вместе со знакомым у него дома в деревне Денисово Одоевского района. После того, как между ними возникла ссора обвиняемый схватился за нож. Мужчина нанес множественные удары знакомому в область туловища и шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Мужчину, совершившего преступление, правоохранители задержали в кратчайшие сроки. Он заключен под стражу. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, назначены и проводятся экспертизы, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

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