В Тульской области мужчина зарезал собутыльника

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-25T13:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В производстве Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по статье «убийство».

По версии следствия, вечером 18 декабря мужчина выпивал вместе со знакомым у него дома в деревне Денисово Одоевского района. После того, как между ними возникла ссора обвиняемый схватился за нож. Мужчина нанес множественные удары знакомому в область туловища и шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Мужчину, совершившего преступление, правоохранители задержали в кратчайшие сроки. Он заключен под стражу. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, назначены и проводятся экспертизы, проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.