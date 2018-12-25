21-летний водитель без прав на "восьмерке" протаранил "Опель" под Тулой

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-25T11:56:47+03:00

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24 декабря 2018 года, в 20:10 на 13-м километре автодороги «Тула-Алешня» Ленинского района Тульской области произошло ДТП.

21-летний молодой человек без водительских прав, управляя автомобилем «ВАЗ 2108», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель Зафира», под управлением мужчины 45 лет.

В результате ДТП в Тульской области с различными телесными повреждениями за помощью в городскую больницу обратился водитель автомобиля «ВАЗ». После оказания медицинской помощи он был отпущен.

Пассажир автомобиля «ВАЗ» - 22-летний молодой человек - был госпитализирован в горбольницу.