21-летний водитель без прав на "восьмерке" протаранил "Опель" под Тулой
Пострадали двое
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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24 декабря 2018 года, в 20:10 на 13-м километре автодороги «Тула-Алешня» Ленинского района Тульской области произошло ДТП.
21-летний молодой человек без водительских прав, управляя автомобилем «ВАЗ 2108», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель Зафира», под управлением мужчины 45 лет.
В результате ДТП в Тульской области с различными телесными повреждениями за помощью в городскую больницу обратился водитель автомобиля «ВАЗ». После оказания медицинской помощи он был отпущен.
Пассажир автомобиля «ВАЗ» - 22-летний молодой человек - был госпитализирован в горбольницу.