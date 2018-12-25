2018-12-25T11:52:08+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу «Фольксваген Джетта» и «Шевроле Нива»

В ДТП 51-летняя женщина получила различные телесные повреждения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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24 декабря в 19.00 на 60 км дороги «Лопатково-Ефремов» Каменского района произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Джетта», по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Нива», 51-летняя женщина получила различные телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

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