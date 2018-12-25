В Тульской области инструктор автошколы продавал липовые медицинские заключения

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-25T10:48:04+03:00

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года ограничения свободы

Изменить размер текста: A A

В Алексине суд признал виновным 38-летнего инструктора по вождению. Мужчина осужден за подделку официального документа, предоставляющего права, в целях дальнейшего сбыта.

В интернете у неизвестного инструктор автошколы купил около 30 медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, чтобы потом продать их.

Затем по договоренности с покупателями он за вознаграждение вносил в заключение ложные сведения о лице, которое фактически не проходило медицинское освидетельствование. По итогу клиент получал документ, который предоставлял право на получение водительского удостоверения.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года ограничения свободы, сообщает прокуратура области.