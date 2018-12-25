2018-12-25T10:23:49+03:00
Общество

В Пролетарском округе Тулы поздравили с 90-летием ветерана Марию Серегину

Марии Николаевне вручили поздравления от Президента России, губернатора Тульской области
Мария ВЛАСОВА
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В Пролетарском округе Тулы поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Марию Серегину.

Мария Николаевна – ветеран труда, инвалид III группы по общему заболеванию. С 14 лет работала в колхозе.

Сотрудники главного управления Пролетарского территориального округа вручили Марии Николаевне поздравления от Президента России, губернатора Тульской области и подарок.

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