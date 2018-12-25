В Пролетарском округе Тулы поздравили с 90-летием ветерана Марию Серегину
Марии Николаевне вручили поздравления от Президента России, губернатора Тульской области
Изменить размер текста:
В Пролетарском округе Тулы поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Марию Серегину.
Мария Николаевна – ветеран труда, инвалид III группы по общему заболеванию. С 14 лет работала в колхозе.
Сотрудники главного управления Пролетарского территориального округа вручили Марии Николаевне поздравления от Президента России, губернатора Тульской области и подарок.