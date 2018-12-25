Волонтеры организовали «Новогоднюю сказку» для юных туляков

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-25T09:43:31+03:00

С ребятами провели игры и подарили им подарки

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Волонтеры организовали «Новогоднюю сказку» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На предновогодней неделе волонтеры Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества навещают юных туляков, которые не могут принять участие в массовых программах. Педагоги проводят игры, дарят подарки.

Такие встречи дарят детям праздник, хорошее настроение, делают их сопричастными к общим торжествам, сообщает администрация города.