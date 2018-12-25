СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-25T09:33:47+03:00

В ночь с 24 на 25 декабря состоялось совещание на базе АО «Спецавтохозяйство» по вопросам содержания городских территорий

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В Туле усилены меры по уборке города. В ночь с 24 на 25 декабря в вывозе снега было задействовано 20 бригад. Вывоз осуществлялся с ул. Октябрьской, пр.Ленина, ул. Советской, ул. Революции, ул. Гоголевской, Л. Толстого, Оборонной, Щекинского шоссе. Также производилась расчистка на Восточном обводе, ул. Рязанской, Московском путепроводе.

Кроме того, глава администрации Тулы Евгений Авилов провел совещание по уборке города. В ходе выездного мероприятия скорректирован план работ по уборке городских территорий ночью и днем, поставлены задачи усиливать работу по уборке в соответствии изменяющимися погодными условиями.