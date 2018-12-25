В тульском поселке Октябрьский 27 пожарных тушили горящий дом
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 декабря в п. Октябрьский по ул. 16-й проезд, д. 14 загорелся кирпичный одноэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:31.
На место происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов. По прибытии 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано через 18 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Кровля сгорела и обрушилась по всей площади, в потолочном перекрытии образовался прогар. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 27 человек и 9 единиц техники, сообщили в ведомстве.