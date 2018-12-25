2018-12-25T08:21:05+03:00
Происшествия

В тульском поселке Октябрьский 27 пожарных тушили горящий дом

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

24 декабря в п. Октябрьский по ул. 16-й проезд, д. 14 загорелся кирпичный одноэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:31.

На место происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов. По прибытии 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано через 18 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Кровля сгорела и обрушилась по всей площади, в потолочном перекрытии образовался прогар. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 27 человек и 9 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области мужчина зарезал собутыльника
21-летний водитель без прав на "восьмерке" протаранил "Опель" под Тулой
В Тульской области не поделили дорогу «Фольксваген Джетта» и «Шевроле Нива»
Спецтехника убирает снег на ул. Октябрьской, Первомайской, площади Победы в Туле
В Тульской области инструктор автошколы продавал липовые медицинские заключения
В Пролетарском округе Тулы поздравили с 90-летием ветерана Марию Серегину
Волонтеры организовали «Новогоднюю сказку» для юных туляков
На Молодежном бульваре открыли новогоднюю елку
В Туле усилены меры по уборке города
Туляк получил срок за совершение 70 краж из гаражей
В Тульской области мать не оформила дом в общую собственность с детьми
Более 55 тысяч человек посетили площадки новогодней столицы за первую неделю
Бизнес-сообщество признало «Ростелеком» лучшим в Тульском регионе
В новогоднюю ночь в Туле на площади Ленина выступит Лада Дэнс и «Дискотека Авария»
Тульские управляющие компании будут дежурить в новогодние праздники
На сервисе «Реши проблему» сократились сроки рассмотрения обращений
С 1 января 2019 года тульский автобус №17 изменит маршрут