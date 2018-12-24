В Тульской области прокуратура заинтересовалась матерью, которая не оформила в общую собственность с детьми дом

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-24T17:03:53+03:00

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Ефремовская межрайонная прокуратура провела проверку целевого использования средств материнского капитала.

Мать троих несовершеннолетних детей получила материнский капитал, средства которого были использованы на приобретение жилого дома в Ефремовском районе.

В нарушение требований законодательства с октября 2017 года до настоящего времени не оформила приобретенные с использованием средств материнского капитала жилое помещение в общую собственность родителей и детей.

По результатам проверки Ефремовский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием обязать женщину в течении 2 месяцев с момента вступления решения в законную силу оформить приобретенное жилое помещение в общую с детьми собственность.