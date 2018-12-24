В Тульской области прокуратура заинтересовалась матерью, которая не оформила в общую собственность с детьми дом
Ефремовская межрайонная прокуратура провела проверку целевого использования средств материнского капитала.
Мать троих несовершеннолетних детей получила материнский капитал, средства которого были использованы на приобретение жилого дома в Ефремовском районе.
В нарушение требований законодательства с октября 2017 года до настоящего времени не оформила приобретенные с использованием средств материнского капитала жилое помещение в общую собственность родителей и детей.
По результатам проверки Ефремовский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием обязать женщину в течении 2 месяцев с момента вступления решения в законную силу оформить приобретенное жилое помещение в общую с детьми собственность.