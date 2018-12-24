2018-12-24T16:25:00+03:00
Звезды

Более 55 тысяч человек посетили площадки новогодней столицы за первую неделю

Загрузка тульских гостиниц на новогоднюю ночь уже достигла 98%
Мария ВЛАСОВА
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Более 55 тысяч человек посетили площадки новогодней столицы за первую неделю. Такие данные приводят органы УМВД, обеспечивающие правопорядок и безопасность при проведении массовых мероприятий, и волонтерский штаб.

Тулу посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Крыма, Беларуси и Украины, Израиля, Голландии, Португалии, Вьетнама, Ирака и Китая.

Свыше 3000 туристов воспользовались системой лояльности, получив новогодний бейдж «Гость Тулы».

На сегодняшний день число посетителей исторического центра составляет более 100 тысяч человек. Загрузка тульских гостиниц на новогоднюю ночь уже достигла 98%.

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