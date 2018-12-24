Бизнес-сообщество признало «Ростелеком» лучшим в Тульском регионе

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-24T16:20:36+03:00

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«Ростелеком» признан победителем в номинации «Телекоммуникации» ежегодной независимой премии в области бизнеса «Тульский Бизнес-2018». Торжественная церемония награждения состоялась 21 декабря в Туле в «Доме Дворянского собрания». Премия проводится уже восьмой год, и помогает выявлять наиболее сильных и конкурентоспособных игроков тульского рынка в различных сферах. В состав жюри вошли авторитетные представители исполнительной власти региона и признанные эксперты рынка. Выбор победителей происходит на основе объективного анализа независимыми экспертами ситуации на тульском рынке, оценки эффективности и динамики развития его игроков.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы гордимся тем, что «Ростелеком» уже не первый год становится обладателем премии в сфере бизнеса. Наша компания постоянно инвестирует в создание инноваций и цифровых решений для людей, бизнеса и государства. Благодаря развитой инфраструктуре и облачным сервисам, мы принимаем активное участие в федеральной программе по строительству цифровой экономики. Совместно с правительством Тульской области «Ростелеком» реализует масштабный проект по устранению цифрового неравенства, а также проекты в области образования, здравоохранения и других сферах жизнедеятельности региона. Новая цифровая среда, которую мы помогаем формировать, призвана повысить качество жизни граждан, способствует эффективному ведению бизнеса, открывает новые возможности для роста экономики в регионе».

Один из самых масштабных проектов года, реализованных «Ростелекомом» совместно с правительством Тульской области, — обеспечение нового городского пространства, Казанской набережной, современной телекоммуникационной инфраструктурой. Проект обновления набережной охватил территорию общей площадью 21 гектар, расположенную вокруг Тульского кремля. Специалисты компании проложили более семи километров оптических линий связи, установили 95 камер видеонаблюдения, обеспечили на первом этапе стабильным Wi-Fi всю территорию пешеходной улицы Металлистов. Благодаря созданной «Ростелекомом» цифровой инфраструктуре, гости с места событий могут не только онлайн делиться эмоциями и фотографиями в соцсетях, но и чувствовать себя в безопасности.

«Ростелеком» продолжает развивать телеком-инфраструктуру для корпоративных клиентов. Так, для организации широкополосного доступа в Узловском технологическом кластере компания проложила свыше двадцати километров оптики. Благодаря этому, предприятия кластера получили возможность пользоваться комплексом цифровых услуг от «Ростелекома», в числе которых «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», интерактивное телевидение, мобильная связь и другие.

В декабре «Ростелеком» открыл в Туле офис обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса. Это первый в центральной России офис нового формата для корпоративных клиентов. Всего по стране компания откроет 67 таких салонов, оформленных в едином стиле. Основная цель обновлённых офисов – создать комфортные условия выбора услуг «Ростелекома», где в уютной атмосфере клиент может пообщаться со специалистом, протестировать услуги компании, заключить договор.