СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-24T16:07:02+03:00

Шоу под открытым небом начнется на площади Ленина с 21.00 31 декабря

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В новогоднюю ночь в Туле на площади Ленина выступит Лада Дэнс и «Дискотека Авария», группа «Колесо», ВИА «Поющие гитары», кавер группа «ВоВа», а также лучшие коллективы города. Об этом рассказала заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая.

Шоу под открытым небом начнется на площади Ленина с 21.00 31 декабря и продлится до 4.00 1 января.

Новогоднюю ночь проведет с туляками и гостями города на главной площади и Российский Дед Мороз. 31 декабря волшебник проедет по городу на сказочной колеснице. А также посетит социальные учреждения и многодетные семьи.

«Сказка про Снежинку, которая не тает» будет показана в формате мэппинг-шоу на здании правительства Тульской области.