На сервисе «Реши проблему» сократились сроки рассмотрения обращений

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-24T14:13:33+03:00

Кроме того, классификатор сервиса пополнили около 50 новых тем

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Одна из наиболее эффективных систем взаимодействия с гражданами, созданных в Тульской области, - сервис «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71», претерпела изменения.

Напомним, данный сервис помогает гражданам без дополнительных формальностей и личного обращения в органы власти получить ответ с подтверждением устранения проблемы или конкретным сроком ее устранения с момента получения сообщения.

Изменения выразились в сокращении сроков реагирования. Они уменьшились с 10 до 8 рабочих дней, а по темам, касающимся снега и гололеда, – до 2 рабочих дней.

Кроме того, классификатор сервиса пополнили около 50 новых тем и теперь он насчитывает 152 темы, объединенные в 27 категорий. Воспользоваться сервисом очень просто, сделать это можно следующими способами:

- через портал «Открытый регион 71» - перейти в раздел «Реши проблему»;

- с помощью мобильного приложения. Сегодня оно функционирует на двух наиболее популярных платформах: iOS и Android. Помимо полного функционала сервиса, в приложении доступна возможность автоматической подстановки адреса при указании места, в котором обнаружена проблема на основе данных геолокации. На случай отсутствия доступа в Интернет в приложении добавлена возможность формирования черновиков для отправления обращений в другое время.

- с помощью телефона доверия Губернатора Тульской области. Некоторые пользователи не имеют возможности выходить в Интернет, а у жителей старшего возраста нередко возникают затруднения при использовании электронных ресурсов. Специально для них операторы «горячей» линии принимают вопросы по телефону и вносят их в систему.

- по телефонам ЕДДС. Жители могут сообщить о проблеме в режиме 24/7 и по телефонам ЕДДС своего района, после чего диспетчеры зафиксируют сообщение при помощи специальной формы на портале «Открытый регион 71» (or71.ru/sneg/).

Контроль действий сотрудников органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований обеспечивает управление по делопроизводству и работе с обращениями граждан. Организована обратная связь с жителями региона.

Отметим, что по сравнению с 2016 годом число решенных вопросов увеличилось вдвое. По состоянию на 20 декабря решено более 6000 проблем. Начальник управления привела ряд примеров обращений в сервис, по которых проблемы решались в течение нескольких дней.