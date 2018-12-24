В Тульской области в массовом ДТП пострадал семилетний мальчик

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-24T13:20:42+03:00

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справилась с управлением

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21 декабря в 16.30 на 67 км дороги «Тула-Белев» Одоевского района произошло ДТП. 40-летняя женщина не справилась с управлением и на автомобиле «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «ГАЗ 3302», под управлением 38-летнего мужчины. Затем «ГАЗ» столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия», за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП с различными травмами госпитализированы водитель автомобиля «Лада» и его пассажир, семилетний мальчик. В момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве.