В ДТП под Тулой погибла водитель "Форда"
Ее пассажирка госпитализирована
.
Изменить размер текста:
21 декабря 2018 года, в 20:40 на 3-м километре автодороги «Ефремов-Химзавод» Ефремовского района Тульской области произошло ДТП.
30-летняя женщина на автомобиле «Форд Фьюжен», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, слетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» скончалась на месте происшествия.
27-летняя пассажирка автомобиля «Форд» с различными телесными повреждениями была госпитализирована в районную больницу.