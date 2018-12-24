В ДТП под Тулой погибла водитель "Форда"

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-24T13:11:15+03:00

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21 декабря 2018 года, в 20:40 на 3-м километре автодороги «Ефремов-Химзавод» Ефремовского района Тульской области произошло ДТП.

30-летняя женщина на автомобиле «Форд Фьюжен», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, слетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» скончалась на месте происшествия.

27-летняя пассажирка автомобиля «Форд» с различными телесными повреждениями была госпитализирована в районную больницу.