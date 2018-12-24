СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-24T11:59:14+03:00

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За три дня (21, 22 и 23 декабря) сотрудники ГИБДД на тульских дорогах поймали за рулем 29 пьяных водителей.

11 человек привлекли к административной ответственности по статье "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", 15 - по статье "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Также были выявлены 3 водителя, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.