В новогодние праздники в сфере ЖКХ по Туле ежедневно будут дежурить 218 человек
В новогодние праздники в сфере ЖКХ по Туле ежедневно будут дежурить 218 человек и 42 единицы техники. 24 декабря об этом говорили в ходе еженедельного городского совещания.
Речь идет о ресурсоснабжающих организациях: «Тулатеплосети», «Тулагорводоканал» «Тулгорэлектросети», «Тулагоргаз», аварийно-диспетчерской службе города. Также будут организованы дежурства в управлении по городскому хозяйству и в управлении по благоустройству.
Вопросы жизнеобеспечения Тулы будут на контроле городского штаба. Штаб будет работать с 30 декабря по 8 января на базе ЕДДС ежедневно с 11.00. При возникновении чрезвычайной ситуации все участники штаба незамедлительно будут готовы выехать на место.
Туляки во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37 и на короткий номер с мобильного телефона: 1391.
Кроме того 30, 31 и 1 января продолжат работу горячие линии, куда туляки могут обращаться по вопросам отопления.