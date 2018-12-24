СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-24T11:44:58+03:00

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В новогодние праздники в сфере ЖКХ по Туле ежедневно будут дежурить 218 человек и 42 единицы техники. 24 декабря об этом говорили в ходе еженедельного городского совещания.

Речь идет о ресурсоснабжающих организациях: «Тулатеплосети», «Тулагорводоканал» «Тулгорэлектросети», «Тулагоргаз», аварийно-диспетчерской службе города. Также будут организованы дежурства в управлении по городскому хозяйству и в управлении по благоустройству.

Вопросы жизнеобеспечения Тулы будут на контроле городского штаба. Штаб будет работать с 30 декабря по 8 января на базе ЕДДС ежедневно с 11.00. При возникновении чрезвычайной ситуации все участники штаба незамедлительно будут готовы выехать на место.

Туляки во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37 и на короткий номер с мобильного телефона: 1391.

Кроме того 30, 31 и 1 января продолжат работу горячие линии, куда туляки могут обращаться по вопросам отопления.