На новогодних праздниках вопросы жизнеобеспечения Тулы будут на контроле городского штаба
Городской штаб на новогодних праздниках в Туле будет работать на базе ЕДДС ежедневно с 11:00. При возникновении чрезвычайной ситуации все участники штаба незамедлительно будут готовы выехать на место.
Туляки во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37 и на короткий номер с мобильного телефона: 1391.
В состав городского штаба на новогодних праздниках в Туле войдут дежурные по городу, дежурные по главным управлениям территориальных округов, дежурные по функциональным подразделениям администрации города.
Кроме того, туда включены представители государственной жилищной инспекции области, министерства экологии и природных ресурсов, а также представители всех ресурсоснабжающих организаций.
Также, с 30 декабря по 8 января ежедневно в круглосуточном режиме будут осуществляться дежурства в ресурсоснабжающих организациях, в управлении по городскому хозяйству, в управлении по благоустройству.
В новогодние праздники в общей сложности в сфере ЖКХ по городу ежедневно будут дежурить 218 человек и 42 единицы техники.
Кроме того 30, 31 и 1 января продолжат работу горячие линии, куда туляки могут обращаться по вопросам отопления.
В штатном режиме будет осуществляться ямочный ремонт дорог.
Во время новогодних праздников будут проходить ежедневные объезды территорий по вопросам жизнеобеспечения, в том числе территорий Ленинского района. Проверяться будут работы по расчистке дорог и другие вопросы жизнеобеспечения.