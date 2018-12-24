2018-12-24T11:42:43+03:00
Общество

На новогодних праздниках вопросы жизнеобеспечения Тулы будут на контроле городского штаба

Штаб будет работать с 30 декабря по 8 января
Виктория ЯКУШИНА
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Городской штаб на новогодних праздниках в Туле будет работать на базе ЕДДС ежедневно с 11:00. При возникновении чрезвычайной ситуации все участники штаба незамедлительно будут готовы выехать на место.

Туляки во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37 и на короткий номер с мобильного телефона: 1391.

В состав городского штаба на новогодних праздниках в Туле войдут дежурные по городу, дежурные по главным управлениям территориальных округов, дежурные по функциональным подразделениям администрации города.

Кроме того, туда включены представители государственной жилищной инспекции области, министерства экологии и природных ресурсов, а также представители всех ресурсоснабжающих организаций.

Также, с 30 декабря по 8 января ежедневно в круглосуточном режиме будут осуществляться дежурства в ресурсоснабжающих организациях, в управлении по городскому хозяйству, в управлении по благоустройству.

В новогодние праздники в общей сложности в сфере ЖКХ по городу ежедневно будут дежурить 218 человек и 42 единицы техники.

Кроме того 30, 31 и 1 января продолжат работу горячие линии, куда туляки могут обращаться по вопросам отопления.

В штатном режиме будет осуществляться ямочный ремонт дорог.

Во время новогодних праздников будут проходить ежедневные объезды территорий по вопросам жизнеобеспечения, в том числе территорий Ленинского района. Проверяться будут работы по расчистке дорог и другие вопросы жизнеобеспечения.

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