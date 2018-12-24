В Тульской области поймали возможного пиромана, спалившего чужую дачу

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-24T11:34:02+03:00

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В городе Ефремове Тульской области полицейскими пойман подозреваемый в умышленном поджоге дачного дома.

Как выяснилось, в ноябре 2018 года злоумышленник уничтожил таким способом дачу 30-летней женщины. Ущерб составил 60 тысяч рублей. Отметим также, что во время горения оказались повреждены две постройки, расположенные по соседству.

Сотрудники полиции смогли поймать подозреваемого. Он признался стражам порядка в содеянном. Мужчина пояснил, что сотворил поджог, так как любит смотреть на огонь.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» возбуждено уголовное дело.