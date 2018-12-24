2018-12-24T11:27:46+03:00
Спорт

Губернатор Тульской области наградил победителей и призеров юношеского турнира по боевому самбо

Среди победителей - туляк Самуил Мкртчан
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

22 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил победителей и призеров юношеского турнира по боевому самбо. Соревнования проходили в Москве, в Центре спорта и образования «Самбо-70». В турнире приняли участие порядка 210 самбистов из более чем 30 регионов страны.

Из рук главы региона получили награды победители и призеры в весовой категории до 60 кг, а также самбисты, удостоенные специальных призов «За лучшую технику» и «За волю к победе». Среди победителей - туляк Самуил Мкртчан. Он также отмечен спецпризом «За лучшую технику».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульские управляющие компании будут дежурить в новогодние праздники
На сервисе «Реши проблему» сократились сроки рассмотрения обращений
С 1 января 2019 года тульский автобус №17 изменит маршрут
Режим работы музеев Тульского музейного объединения в новогодние праздники
Под Тулой в ДТП погиб водитель «ВАЗа»
В Тульской области в массовом ДТП пострадал семилетний мальчик
В ДТП под Тулой погибла водитель "Форда"
Сотрудники ГИБДД на тульских дорогах поймали за рулем 29 пьяных водителей
В новогодние праздники в сфере ЖКХ по Туле ежедневно будут дежурить 218 человек
На новогодних праздниках вопросы жизнеобеспечения Тулы будут на контроле городского штаба
В Тульской области поймали возможного пиромана, спалившего чужую дачу
За неделю в ДТП в Туле пострадали 24 человека
В Тульской области ночью полыхала баня
В поселке Косая Гора на ул. М. Горького сгорела палатка
На Тульской набережной прошла акция «Бусы России»
В Тульской области молодой человек украл из машины аккумулятор
В Туле на ул. Декабристов сгорела квартира: есть пострадавший
В Туле на Казанской набережной прошла зарядка
С 1 января 2019 года в Туле изменится схема движения маршрута автобуса № 17
В Туле впервые прошел Новогодний Бал молодежи
В Тульской области сгорел дотла автомобиль "ВАЗ-2110"
В Тульской области утром сгорел "Мерседес"