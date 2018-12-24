Губернатор Тульской области наградил победителей и призеров юношеского турнира по боевому самбо
Среди победителей - туляк Самуил Мкртчан
Фото: Правительство Тульской области
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22 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил победителей и призеров юношеского турнира по боевому самбо. Соревнования проходили в Москве, в Центре спорта и образования «Самбо-70». В турнире приняли участие порядка 210 самбистов из более чем 30 регионов страны.
Из рук главы региона получили награды победители и призеры в весовой категории до 60 кг, а также самбисты, удостоенные специальных призов «За лучшую технику» и «За волю к победе». Среди победителей - туляк Самуил Мкртчан. Он также отмечен спецпризом «За лучшую технику».