За неделю в ДТП в Туле пострадали 24 человека

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-24T10:28:55+03:00

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В период с 17 по 24 декабря 2018 года, в ЕДДС в Туле поступило 6637 сообщений от граждан. В городе произошло 31 аварийное отключение по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 184 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 24 человека, погибли три человека.

За минувшую неделю произошли девять пожаров.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 48 раз. В результате оказана помощь 98 гражданам, спасено три человека.