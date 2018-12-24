За неделю в ДТП в Туле пострадали 24 человека
Погибли три человека
Изменить размер текста:
В период с 17 по 24 декабря 2018 года, в ЕДДС в Туле поступило 6637 сообщений от граждан. В городе произошло 31 аварийное отключение по водо-, газо- и электроснабжению.
За отчетный период на территории муниципального образования произошло 184 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 24 человека, погибли три человека.
За минувшую неделю произошли девять пожаров.
Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 48 раз. В результате оказана помощь 98 гражданам, спасено три человека.