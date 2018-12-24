В Тульской области ночью полыхала баня
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 декабря в д. Захаровка Щекинского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:16.
На место происшествия выехали три пожарных расчета. По прибытии в 00:33, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако баня сгорела полностью. Причина пожара выясняется, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.