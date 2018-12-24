В поселке Косая Гора на ул. М. Горького сгорела палатка

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-24T08:12:21+03:00

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24 декабря в поселке Косая Гора на ул. М. Горького загорелась палатка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:54.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Палатка выгорела внутри, оплавился павильон. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.