В поселке Косая Гора на ул. М. Горького сгорела палатка
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 декабря в поселке Косая Гора на ул. М. Горького загорелась палатка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:54.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Палатка выгорела внутри, оплавился павильон. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.