2018-12-23T18:05:31+03:00
Звезды

На Тульской набережной прошла акция «Бусы России»

Общая длина бус составила более 150 метров
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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23 декабря на Тульской набережной прошла акция «Бусы России». Дети из разных регионов расписали «бусины» из шар-папье, изобразив на них главные символы и достопримечательности родного края, и прислали их в Тулу. Они были собраны в яркие многометровые бусы. Общая длина бус составила более 150 м.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» и VI Всероссийского новогоднего фестиваля детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ». В нем приняли участие жители Тулы, Костромы, Красноярска и Вологды.

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