2018-12-23T17:43:54+03:00
Происшествия

В Тульской области молодой человек украл из машины аккумулятор

Оперативники проверяют возможную причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений
Мария ВЛАСОВА
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В деревне Аксинино Веневского района молодой человек украл из машины аккумулятор. С заявлением о краже в полицию обратился 48-летний владелец автомобиля ВАЗ-2104. В момент хищения машина была припаркована около дома.

Полицейские установили, что кражу совершил безработный 25-летний житель деревни. Его задержали и доставлили в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. От молодого человека получены признательные показания. При проведении обыска похищенное имущество было обнаружено и изъято.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники проверяют возможную причастность задержанного молодого человека к совершению аналогичных преступлений.

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