В Туле на ул. Декабристов сгорела квартира: есть пострадавший
23 декабря в Туле на ул. Декабристов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:02.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и две автолестницы для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 10:34.
Есть пострадавший. Звено газодымозащитной службы по лестничным маршам с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов спасло 5 человек.
В результате происшествия выгорели комната, балкон, коридор. По всей площади квартиры закоптились стены и потолок. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.