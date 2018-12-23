В Туле на ул. Декабристов сгорела квартира: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-23T16:10:55+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

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23 декабря в Туле на ул. Декабристов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:02.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и две автолестницы для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 10:34.

Есть пострадавший. Звено газодымозащитной службы по лестничным маршам с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов спасло 5 человек.

В результате происшествия выгорели комната, балкон, коридор. По всей площади квартиры закоптились стены и потолок. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.