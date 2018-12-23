СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-23T15:22:47+03:00

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В Туле на Казанской набережной прошла зарядка. В рамках мероприятия тулякам вручили золотые знаки ГТО. Порядка 90 жителей города стали обладателями золотых знаков от 1 до 11 ступени.

Всего в 2018 году в движении «Готов к труду и обороне» приняли участие более 8 тыс. туляков, из них около 4 тыс. получат золотой, серебряный или бронзовый знак. Спортивные испытания ГТО в этом году еще продолжаются.