СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-23T12:59:17+03:00

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С 1 января 2019 года в Туле изменится схема движения маршрута автобуса № 17. Автобусы будут заезжать на новый участок улично-дорожной сети по улице Хворостухина. Об этом говорили на выездном совещании по вопросам организации транспортного обслуживания населения.

Кроме того, были проведены проверки состояния отстойно-разворотных колец городского пассажирского транспорта на предмет их очистки от снежных масс.