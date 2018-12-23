С 1 января 2019 года в Туле изменится схема движения маршрута автобуса № 17
Представители городской администрации провели выездное совещание с компанией-перевозчиком
Фото: Администрация города Тулы
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С 1 января 2019 года в Туле изменится схема движения маршрута автобуса № 17. Автобусы будут заезжать на новый участок улично-дорожной сети по улице Хворостухина. Об этом говорили на выездном совещании по вопросам организации транспортного обслуживания населения.
Кроме того, были проведены проверки состояния отстойно-разворотных колец городского пассажирского транспорта на предмет их очистки от снежных масс.