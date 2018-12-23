СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-23T11:39:56+03:00

На мероприятии были награждены волонтеры

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В Туле впервые прошел Новогодний Бал молодежи. В нем приняли участие школьники, студенты, волонтеры, члены общественных организаций.

Для ребят в Тульском областном центре молодежи была подготовлена насыщенная программа – мастер-классы по бальным танцам, выступления творческих коллективов, интерактивные игры и конкурсы.

На мероприятии были награждены волонтеры, работающие в Штабе приема гостей Тульской области в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».