В Туле впервые прошел Новогодний Бал молодежи
На мероприятии были награждены волонтеры
Фото: Правительство Тульской области
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В Туле впервые прошел Новогодний Бал молодежи. В нем приняли участие школьники, студенты, волонтеры, члены общественных организаций.
Для ребят в Тульском областном центре молодежи была подготовлена насыщенная программа – мастер-классы по бальным танцам, выступления творческих коллективов, интерактивные игры и конкурсы.
На мероприятии были награждены волонтеры, работающие в Штабе приема гостей Тульской области в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».