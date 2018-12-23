В Тульской области сгорел дотла автомобиль "ВАЗ-2110"

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-23T11:12:59+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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23 декабря в д. Астапово Арсеньевского района загорелся автомобиль "ВАЗ-2110". Сообщение пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:15.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Выгорели салон и багажник, обгорели задние колеса и лакокрасочное покрытие задней части автомобиля. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.