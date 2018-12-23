В Тульской области утром сгорел "Мерседес"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
23 декабря в п. Мирный Ефремовского района загорелся автомобиль "Мерседес". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:44.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорел моторный отсек, обгорели передние колеса автомобиля. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.