Против руководителей тульской УК возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:20 2018-12-22T18:21:52+03:00

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Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку по обращению ресурсоснабжающей организации.

Установлено, что в октябре 2014 года и в августе 2015 года между управляющей компанией ООО «21 Век» и АО «ТНС энерго Тула» заключены договоры на снабжение электрической энергией.

Однако с октября 2014 года по ноябрь 2018 года управляющая компания, имея реальную возможность оплатить АО «ТНС энерго Тула» поставленные коммунальные услуги, деньги ресурсоснабжающей организации за потребленную электроэнергию не перечислила.

АО «ТНС энерго Тула» причинен ущерб на сумму 2,3 млн. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.