В Тульской области столкнулись "Хендай Тибурон" и "Санг Йонг"
В ДТП есть пострадавшие
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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21 декабря в Ефремове на ул. Молодежной столкнулись "Хендай Тибурон" и "Санг Йонг". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 22:12.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.
Личный состав для извлечения пострадавшего применял аварийно-спасательный инструмент "Медведь".
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.