В Тульской области столкнулись "Хендай Тибурон" и "Санг Йонг"

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-22T18:07:34+03:00

В ДТП есть пострадавшие

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21 декабря в Ефремове на ул. Молодежной столкнулись "Хендай Тибурон" и "Санг Йонг". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 22:12.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Личный состав для извлечения пострадавшего применял аварийно-спасательный инструмент "Медведь".

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.