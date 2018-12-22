В Тульской области семь пожарных тушили горящую квартиру
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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22 декабря в Донском на ул. Белинского загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14:25.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако в кухне обгорела столешница, по всей площади комнаты закоптились стены и потолок. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.