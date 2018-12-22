В Тульской области дачный вор украл батареи, раковину и ванну

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-22T18:24:21+03:00

Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка

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В селе Петровское Одоевского района дачный вор украл три металлических батареи, котел и водонагреватель и чугунные раковину и ванну. В дежурную часть отделения полиции «Одоевское» с заявлением обратилась 58-летняя женщина.

Полицейские при выяснении обстоятельств данного преступления установили, что хищение совершил безработный 42-летний житель деревни Ивицы.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отделения полиции. От него получены признательные показания. Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.