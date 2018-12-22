2018-12-22T13:25:25+03:00
Происшествия

Тулячка украла из супермаркета колготки, парфюмерию и продукты

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Мария ВЛАСОВА
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Тулячка украла из супермаркета на улице Кауля колготки, парфюмерию и продукты. В дежурную часть полиции с заявлением обратился представитель магазина. Мужчина сообщил, что кражи были совершены 7 и 19 декабря.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные внутри магазина.

Оперативники выяснили, что кражи совершила безработная и ранее судимая 43-летняя жительница областного центра. Она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От женщины получены признательные показания.

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