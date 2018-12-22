В Туле на ул. Глинки сгорела квартира: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-22T11:22:08+03:00

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22 декабря в Туле на ул. Глинки загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:32.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано через 8 минут.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате обгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.