В Туле на ул. Глинки сгорела квартира: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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22 декабря в Туле на ул. Глинки загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:32.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано через 8 минут.
В результате происшествия пострадал человек. В комнате обгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.