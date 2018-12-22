В Тульской области на железнодорожной станции сгорел деревянный сарай
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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22 декабря на станции Присады в Киреевском районе загорелся деревянный сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:27.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Возгорание ликвидировано в 04:43.
В результате происшествия никто не пострадал. Сарай сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.