2018-12-22T11:09:02+03:00
Происшествия

В Тульской области на железнодорожной станции сгорел деревянный сарай

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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22 декабря на станции Присады в Киреевском районе загорелся деревянный сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:27.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Возгорание ликвидировано в 04:43.

В результате происшествия никто не пострадал. Сарай сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

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