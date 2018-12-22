СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-22T10:27:59+03:00

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22 декабря в 06.00 водоснабжение в Пролетарском округе Тулы восстановлено. Промывка и заполнение системы были начаты после завершения аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 900 мм Медвенско - Осетровского водозабора.

Напомним, 21 декабря на Осетровском водозаборе произошел порыв трубы. В зону отключения попало более 300 домов различной этажности.