В Пролетарском округе Тулы организована бесплатная раздача технической воды
Ранее мы сообщали, что около пяти часов вечера, 21 декабря 2018 года, на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле вновь произошел порыв трубы водовода диаметром 900 мм.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. До окончания работ в домах Пролетарского округа не будет воды.
В связи с этим огранизован подвоз технической воды. Ее начнут раздавать с 21:00 21 декабря.
Пункты раздачи организованы силами ГУ МЧС России по Тульской области по следующим адресам:
- ул. Пролетарская, д. 22а, рядом с ТЦ «Рио»;
- ул. Ложевая, д. 125а, рядом с ТЦ «Пролетарский»;
- ул. Бондаренко, д. 23;
- ул. Металлургов, д. 22, ДК «Металлургов»;
- ул. Кутузова, д.13, ТЦ «Кировский».