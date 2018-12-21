В Пролетарском округе Тулы организована бесплатная раздача технической воды

21 Дек. 21:05 2018-12-21T21:35:03+03:00

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Ранее мы сообщали, что около пяти часов вечера, 21 декабря 2018 года, на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле вновь произошел порыв трубы водовода диаметром 900 мм.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. До окончания работ в домах Пролетарского округа не будет воды.

В связи с этим огранизован подвоз технической воды. Ее начнут раздавать с 21:00 21 декабря.

Пункты раздачи организованы силами ГУ МЧС России по Тульской области по следующим адресам:

- ул. Пролетарская, д. 22а, рядом с ТЦ «Рио»;

- ул. Ложевая, д. 125а, рядом с ТЦ «Пролетарский»;

- ул. Бондаренко, д. 23;

- ул. Металлургов, д. 22, ДК «Металлургов»;

- ул. Кутузова, д.13, ТЦ «Кировский».