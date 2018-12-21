На Медвенско-Осетровском водозаборе снова произошел порыв трубы
Ведутся аварийно-восстановительные работы
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Сегодня, 21 декабря 2018 года, в Пролетарском округе Тула, в районе деревни Ивановка, произошел порыв железобетонной трубы диаметром 900 мм.
Специалисты уже приступили к ликвидации аварии. Определены место и характер повреждения. Необходимо заменить 5,5 метров трубы.
В настоящее время ведутся земляные работы, также производится отключение водовода от скважин.
Планируется, что к шести утра 22 декабря 2018 года аварийно-восстановительные работы будут завершены.
До окончания работ в домах Пролетарского округа будет наблюдаться пониженное давление воды.