На Медвенско-Осетровском водозаборе снова произошел порыв трубы

СЕГОДНЯ 20:55 2018-12-21T21:03:28+03:00

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Сегодня, 21 декабря 2018 года, в Пролетарском округе Тула, в районе деревни Ивановка, произошел порыв железобетонной трубы диаметром 900 мм.

Специалисты уже приступили к ликвидации аварии. Определены место и характер повреждения. Необходимо заменить 5,5 метров трубы.

В настоящее время ведутся земляные работы, также производится отключение водовода от скважин.

Планируется, что к шести утра 22 декабря 2018 года аварийно-восстановительные работы будут завершены.

До окончания работ в домах Пролетарского округа будет наблюдаться пониженное давление воды.