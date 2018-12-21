Тульский историко-архитектурный музей приглашает на мастер-классы

СЕГОДНЯ 16:56 2018-12-21T16:56:00+03:00

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22 декабря в 12:00, «Новогодний картонаж» – участники научатся делать красивые картонные фонарики по схеме из детского журнала XIX века. В то время игрушки обычно делали своими руками, особенно популярными были «картонажи» – объемные фигурки из золотого или серебряного картона. Место проведения: Старая тульская аптека (проспект Ленина, 27). Обязательная запись по телефону: +7 (4872) 31-26-61.

23 декабря в 12:00 , «Открытка с зимнем пейзажем» – участники научатся делать открытку своими руками, уровень рисования не имеет значения. Место проведения: Старая тульская аптека (проспект Ленина, 27). Обязательная запись по телефонам: +7 (4872) 31-26-61 или 8(906) 628-27-28, Алина Колосветова.

Стоимость мастер-классов и другие подробности на сайте музея.