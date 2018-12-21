2018-12-21T16:43:33+03:00
Общество

В Туле подвели итоги конкурса «Праздничный Снеговик»

Победителей конкурса определяли в нескольких номинациях
Виктория ЯКУШИНА
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21 декабря 2018 года, в Тульском областном центре молодежи в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» состоялось подведение итогов межмуниципального конкурса «Праздничный Снеговик». Соревнование по созданию снеговиков из различных материалов прошло в регионе впервые. Оно собрало более 100 заявок от ребят из разных уголков Тульской области.

Заявки и фотографии поделок участники присылали с 3 декабря, а сегодня все работы представили на выставке, где выбирали лучшего снеговика Тульской области.

Победителей конкурса определяли в следующих номинациях:

- «Самый высокий снеговик»,

- «Самый креативный снеговик»,

- «Самый модный снеговик»,

- «Самый веселый снеговик»,

- «Самый оригинальный снеговик»,

- «Самый обаятельный снеговик»,

- «Приз зрительских симпатий».

Оценивая творческие работы, члены жюри пообщались с создателями. Ребята рассказали, что в качестве материалов они использовали пластиковые стаканчики, вату, картон, бумажные салфетки, автомобильные покрышки и другие подручные материалы. Своим снеговикам они давали оригинальные названия – «Снеголедя», «Снежная дама», «Вестник матушки зимы», «Тульский Снеговик Морозович – волонтер новогодней столицы России», «Снежный гонщик», «Снеговик-турист», «Русский Ивашка» и др.

Победителям конкурса организаторы вручили дипломы и подарки. Самые лучшие работы смогут украсить общественные и городские пространства Тулы.

КСТАТИ

Для гостей и авторов работ был организован фотоконкурс на самое креативное селфи со снеговиком. Во время проведения выставки необходимо было сфотографироваться с любым снеговиком и выложить фото в соцсети с хештегом #праздничныйснеговик2018 или в альбом «Лучшие селфи межмуниципального конкурса «Праздничный Снеговик» в официальной группе Тульского областного центра молодежи Вконтакте. Участник, набравший наибольшее количество лайков, получит памятный приз от центра молодежи.

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