2018-12-21T16:39:07+03:00
Общество

Алексей Дюмин наградил лучших сельских старост

Алексей Геннадьевич поблагодарил сельских старост за активное участие в жизни региона
Виктория ЯКУШИНА
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21 декабря 2018 года, губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил победителей и призеров областного конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта». Конкурс в области проводился впервые и был организован по инициативе главы региона.

На конкурс было подано около 100 проектов по развитию сельских территорий. Цель проектов – организация и благоустройство детских игровых и спортивных площадок, ремонт дорог, Домов культуры, реставрация памятников и благоустройство прилегающей территории, очистка прудов и обустройство береговых линий, устройство освещения населенных пунктов.

По итогам конкурса были определены 10 победителей и 6 призеров, которые получили денежные призы. Общий призовой фонд составил 260 тыс. рублей. Кроме того, победители получили по 1 млн рублей на реализацию своих проектов.

Также сегодня были подведены итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика Тульской области: из опыта работы ТОС».

Алексей Геннадьевич поблагодарил сельских старост за активное участие в жизни региона, умение слышать жителей и стремление отстаивать их позицию, за большой бескорыстный труд.

Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием художественных коллективов муниципальных образований Тульской области.

Отметим, что на сегодня в Тульской области насчитывается 411 органов территориального общественного самоуправления (ТОС) и более 1000 сельских старост. Они охватывают своей деятельностью около 1 млн наших жителей. При их непосредственном участии реализуются такие проекты, как «Народный бюджет», «Формирование комфортной городской среды».

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